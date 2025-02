Notizie.com - San Valentino, caccia al regalo perfetto: i consigli dell’esperta per le idee più originali

Leggi su Notizie.com

Oggi è San, il giorno degli innamorati, ma sapete qual è ilper fare colpa sul partner? Ecco isu questo delicato argomento.Anche voi volete fare colpo sul vostro partner e siete arrivati all’ultimo momento senza una minima idea? Esistono dei consulenti che possono fare al caso vostro e aiutarvi a prendere un indirizzo preciso.Regali per San, ecco come fare colpo sul tuo partner: il parere(Notizie.com)Arianna Suvi Nigro, consulente per i regali, ha parlato a Notizie.com, specificando come funziona questo mondo: “Mi occupo in generale di consulenze per quanto riguarda i regali, cercando quello. Profilo ogni richiesta sul profilo di ogni interesse del destinatario per prendere la scelta”.Interessante è capire anche come le persone arrivano da lei e come si riesce insieme a trovare la strada giusta per il