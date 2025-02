Panorama.it - San Valentino, attenzione alle truffe romantiche

Leggi su Panorama.it

L’amore online può nascondere insidie, soprattutto durante il periodo di San, quando le, conosciute come "Love Scam", aumentano vertiginosamente. C’è chi pensava di chattare con una modella brasiliana, chi con un vero match di Tinder o più semplicemente chi pensava di aver incontrato qualcuno di attraente, single e di successo su Facebook o Instagram. O addirittura c’è chi pensava di chattare con Brad Pitt. È il caso di Anne (nome di fantasia) di 53 anni, che è stata contattata su Facebook nel febbraio del 2023 dalla presunta madre di Brad Pitt. Dopo qualche scambio di messaggi, anche l'“attore” stesso si è messo in contatto con lei, ma sempre e solo tramite messaggi di testo, senza mai una telefonata. Tuttavia, per cercare di convincerla della sua identità, cominciano ad arrivare diversi video generati tramite intelligenza artificiale, con l’intento di farle credere di parlare davvero con la star di Hollywood.