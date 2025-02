Ilfattoquotidiano.it - San Valentino al cinema: le novità dal ‘Seme del fico sacro’ a ‘Follemente’ di Paolo Genovese

Bello che nel giorno di Sanarrivino due ottime notizie su una coppia di artisti del nostro. Paola Cortellesi, dopo la felice escalation di successi in casa, in Europa e nel mondo vedrà il suo C’è ancora domani distribuito anche in Usa dal 7 marzo e in Cina dall’8. Mentre suo marito Riccardo Milani, con il suo Un mondo a parte ha appena aperto la distribuzione in Germania, totalizzando per ora 24 paesi e 4 continenti toccati dal suo film abruzzese.Iniziamo invece questa escursione romantica (e non solo) con We Live In Time di John Crowley, 5° al box office settimanale italiano con la love story tra un fresco divorziato e una talentuosa chef. Il trovarsi, avere una bimba e affrontare insieme una malattia difficile sanno di vita quotidiana con uno stile piacevole e dinamico grazie anche al montaggio che esalta le emozioni dei protagonisti in una treccia temporale che fa pensare al recente Here di Zemeckis.