San Valentino a Sanremo: le canzoni in gara più adatte a celebrare l'amore

Tempo di lettura: 3 minutiLa festa degli innamorati quest’anno coincide con la 75esima edizione del Festival di. E mentre la città si prepara a, abbiamo chiesto ai fan quale canzone inritengono più adatta per San. Tra le risposte più gettonate spicca “Cuoricini” dei ComaCose, ma anche i brani di artisti come Achille Lauro, Olly, Fedez, Cristicchi e Giorgia.Abbiamo estrapolato alcune delle frasi più significative provenienti dai brani in, che risuonano perfettamente con il tema del:Achille Lauro – ‘Incoscienti Giovani’Amore mio veramente,se non mi ami muoio giovane. Brunori Sas – ‘L’albero delle noci’Che tutto questo amore io non lo posso sostenere,perché conosco benissimo le dimensioni del mio cuore. Clara – ‘Febbre’Non dire “je t’aime”, dimmelo seCiò che provi è solo febbre che sale e scendeComaCose – ‘Cuoricini’Un divano e due telefoniÈ la tomba delCe l’ha detto anche un dottoreElodie – ‘Dimenticarsi alle 7’ StaseraDove vai amoreOra che ho bisogno di teAncora e ancora di piùFrancesco Gabbani – ‘Viva la vita’Stesso fuoco dentroInsieme due romantici alle porte dell’infernoGaia – ‘Chiamo io chiami tu’Volevo stringerti a meCome fosse per sempre ancoraGiorgia – ‘La cura per me’ Non so più quante volte ti ho cercatoPer quegli occhi, per quegli occhi che fanno da lunaIrama – ‘Lentamente’ Almeno tuCol tuo profumo d’estateTornassi un attimoJoan Thiele – ‘Eco’ E ti giuro se il tempo è una linea che cambiaSarò la tua eco e poi mai la distanza che corre tra il mondo e le coseMarcella Bella – ‘Pelle diamante’Fammi mille complimenti e stopTanto i miei difetti già li soMassimo Ranieri – ‘Tra le mani un cuore’ Se hai tra le mani un cuoreTu tienilo in altoE amalo in ginocchio su un altareModà – ‘Non ti dimentico’ Difficile convivere tra tutti quei ricordiChe sanno di passioneChe sanno di rimpiantiChe sanno di carezze date al buio mentre dormiOlly – ‘Balorda nostalgia’Non so più come fare senza teTe che mi fai, vivere e dimenticareRocco Hunt – ‘Mille vote ancora’ Siamo carte stropicciate nel portafoglioSiamo anime buone in mondo cattivoRose Villain – ‘Fuorileggeho oltrepassato il limite di ore senza teSento il tuo nome e inizia a piovere fuori e dentro meSerena Brancale – ‘Anema e core’Simmo na cosa sola,Simmo due facce della stessa luna.