San Valentino a Palazzo Vecchio | nozze d’oro per oltre 500 coppie

FIRENZE – Sanper500Sana Firenze, cerimonia per levenerdì 14 febbraio nel salone dei Cinquecento per500.Sara Funaro, sindaca di Firenze: “Oggi al’opportunità di celebrare l’amore e soprattutto l’opportunità per500di potersi godere quella che è la loro casa, la casa di tutti i fiorentini, in un momento magico, un anniversario importantissimo per tutti loro”.Circa 500 lepresenti nel salone dei Cinquecento, in due turni, alle 10 e alle 16. A dare loro il benvenuto anche due ospiti d’eccezione, Eleonora di Toledo e Cosimo I de’ Medici, grazie ai mediatori di Fondazione MUS.E.Sindaca Funaro: “Il 1975 è stato un anno in cui si sono acquisiti diritti importanti, il voto ai diciottenni, diritti per le donne.