San Valentino a Cinque cerchi si apre il confronto

Sanper Sondrio che oggi ospita “Verso Milano Cortina 2026“, evento organizzato e promosso da Provincia, APF Valtellina e Regione Lombardia in collaborazione con Polisportiva Albosaggia e Comune capoluogo per ricordare a tutta la Valtellina che manca meno di un anno all’evento olimpico. Il pomeriggio prenderà il via alle 15 con un momento istituzionale riservato agli amministratori locali, alle autorità civili e militari e alla stampa presso la Sala Consiglio di Palazzo Muzio. A fare gli onori di casa sarà il presidente della Provincia Davide Menegola, previsti poi gli interventi dell’Assessore regionale alla Montagna Massimo Sertori, del presidente della Camera di Commercio Loretta Credaro, del consigliere d’amministrazione della Fondazione Milano Cortina Sergio Schena, del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e del presidente di Fondazione Milano Cortina 2026 e del CONI Giovanni Malagò.