San Valentino 2025 | gli innamorati toscani regalano rose ranuncoli e tulipani

San: gliFiori per un toscano innamorato su due (52%) che regalail 14 febbrario, giorno di San. Sono queste le tre varietà floreali più gettonate. Poi anemoni, garofani e gerbere, produzioni stagionali altrettanto belle, perfette per conquistare spazio, colore e profumi di bouquet e mazzoliniA illustrarlo un sondaggio di Coldiretti Toscana e AFFI, l’associazione dei floricoltori e fioristi italiani, secondo cui l’omaggio floreale è preferito a cioccolatini (30%), capi di abbigliamento (13%) e gioielli (5%). “Sanè una ricorrenza molto importante per sostenere quasi 3mila imprese regionali in un momento delicatissimo di rilancio, rinnovamento ed investimenti sulla sostenibilità e sulle nuove tecnologie ma anche di concorrenza sleale dovuto all’aumento del 47% di importazioni di fiori dall’estero e soprattutto da paesi extracomunitari dove non sono rispettate le stesse regole europee in materia di tutela dell’ambiente e dei diritti dei lavoratori che le nostre imprese invece osservano”, spiega Letizia Cesani, presidente Coldiretti Toscana.