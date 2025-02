Internews24.com - San Siro Inter, l’ultimatum del Comune ai nerazzurri e al Milan: le posizioni dei due club. C’è un aspetto che preoccupa

Leggi su Internews24.com

di RedazioneSandelaie al: ledei due. C’è unche. Tutti i dettagliIl tema dello stadio e del futuro di Sancontinua a tenere banco in casa, così come in casa. Come riporta il Corriere della Sera, ildio starebbe chiedendo alle due società meneghine di accelerare le procedure sul nuovo stadio e di avere risposte certe in tempi brevi sul documento di fattibilità delle alternative progettuali e sull’offerta d’acquisto. Qualora tali risposte dovessero continuare a non arrivare, ilsi dice pronto arompere il canale di comunicazione e in ultima istanza di presentare un bando alternativo per la vendita dello stadio.SAN– «Quello cheparticolarmente Palazzo Marino è il temporeggiare deiche potrebbe avere motivazioni diverse.