Anteprima24.it - San Modestino, Nargi: “Rilanciamo il senso di comunità e il commercio”

Tempo di lettura: 2 minuti“Noi da qualche anno, abbiamo istituito la festa di San, abbiamo approfittato appunto della festa dei tre patroni di Avellino per organizzare una festa in città. Il mio auspicio per i mesi a venire è che tutti possano riprendere il cammino, di essere sereni e avere un fortedi. Inoltre, auspico una ripresa per i nostri commercianti. Dobbiamo assolutamente rilanciare anche l’economia. Abbiamo visto questa straordinariache comunque si è presa per mano e ha voluto quindi continuare questa festa insieme a noi.”. Parla così il sindaco di Avellino, Lauraa margine della messa al Duomo di Avellino in occasione del Santo Patrono della città.Al fianco dei riti religiosi, l’amministrazione comunale anche promulgato la “Notte del” una buona opportunità per per incrementare le vendite e stimolare la ripresa dell’economia locale con l’allungamento dell’apertura delle attività commerciali presenti lungo le strade principali di Avellino fino alle ore 22.