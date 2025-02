Formiche.net - Salvini, la spina di Meloni (anche in Ue). Alla sinistra serve un nuovo De Gasperi. Parla Pombeni

Leggi su Formiche.net

Chissà se Matteomangerà la colomba da segretario del partito oppure se, al suo posto, ci sarà qualcun altro. Al di là dell’intesa raggiunta sulla pace fiscale con il titolare del Mef, Giancarlo Giorgetti, ciò che emerge dal consiglio federale del Carroccio lascia intendere che le acque siano agitate. Per i retroscenisti il materiale abbonda, ma l’intendimento di arrivare a unCongresso entro Pasqua apre due strade. Una senza danni apparenti, ossia di mantenimento dello stato di fatto (con annessi mal di pancia, il Patto per il Nord è significativo in questo senso). L’altra, potrebbe portare a un cambio al vertice del partito.se, ragiona con Formiche.net il politologo dell’università di Bologna, Paolo, “cambiare un leader sommo, benché privo di una strategia efficace sul piano politico, non è un passaggio banale.