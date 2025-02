Ilrestodelcarlino.it - ’Salviamo i pini’, ieri il presidio. Il comitato davanti al Tribunale: "La battaglia non si fermerà"

Sulla vicenda dell’abbattimento dei pini a Lido di Savio e a Ravenna bisognerà aspettare ancora. Al termine dell’udienza dimattina aldi Ravenna, i giudici, di fronte al reclamo presentato dai cittadini, si sono riservati di prendere una decisione nelle prossime settimane. I cittadini che da mesi si sono mobilitati contro l’abbattimento dei pini, a Ravenna e a Lido di Savio, anchemattina si erano riuniti, in una piccola rappresentanza,al, in viale Randi, con una serie di striscioni, in attesa che si concludesse l’udienza. E la risposta, anche se non risolutiva, è arrivata poco dopo mezzogiorno. Le realtà scese in campo contro l’abbattimento, il gruppo è quello chiamato ‘Salviamo i pini di Lido di Savio e Ravenna’, avevano infatti presentato un reclamo dopo che il giudice, nel dicembre scorso, aveva stabilito che ilordinario non fosse quello idoneo a giudicare il ricorso d’urgenza presentato ‘per danno alla salute conseguente l’abbattimento di cinquanta alberi sanissimi di oltre 50 anni’.