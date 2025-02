Ilgiorno.it - Salvati dalla casa degli orrori. Quei cinque gatti in cerca di amore

Alfa, Bravo, Charlie, Delta ed Echo ora sono ospiti al rifugio Enpa Monza. L’estate scorsa sono statia Brescia insieme ad altri 80 miciin cui vivevano: un appartamento di 100 metri quadri trasformato in un accumulo di spazzatura, urina e feci. L’Enpa di Brescia, che era riuscita a intervenire con l’Ats e la polizia locale, ha chiesto aiuto ad altre sedi dell’ente: erano necessari numerosi box per poter ospitare in condizioni dignitose tutti i. E l’Enpa di Monza si è mobilitata per offrire rifugio a 5 di loro. Ora stanno meglio, Delta ed Echo sono stati già affidati a nuove famiglie, ma rimangono gli effetti del trauma. Ihanno vissuto una deprivazione sensoriale, senza contatti con il mondo esterno o con l’uomo. La donna che li costringeva nell’appartamento non abitava con loro ma li lasciava soli e le condizioni di degrado li spingeva a entrare in competizione per le risorse: cibo, acqua e spazi puliti.