Juventusnews24.com - Salvai Juve, Filippo Boniperti: «Un leader silenzioso che non si accontenta mai: ve lo racconto dentro e fuori dal campo» – ESCLUSIVA

Leggi su Juventusnews24.com

di Nicolò Corradino: l’agente del talento dellantus Under 15,, lo racconta inntusnews24Lantus Under 15 è una fabbrica di talenti e tra i prospetti più interessanti di tutto il settore giovanile bianconero c’è sicuramente Pietro. L’attaccante classe 2010 sta incantando con il suo mancino entusnews24 ha voluto conoscerlo maggiormente siachedalintervistando il suo agente, ex calciatore bianconero.Ci racconti che tipo di ragazzo è Pietro e quali sono le sue principali qualitàdal«Pietro ha un grande potenziale e qualità tecniche indiscutibili. Una delle sue principali doti è la sua presenza nel gol. Nonostante sia un giocatore che lega i due reparti e non una prima punta, riesce a segnare tanto, e ha degli sprazzi dove dal nulla si inventa una giocata che può cambiare le sorti della partita.