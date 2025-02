Oasport.it - Salto con gli sci, tripletta austriaca in qualificazione a Sapporo. Insam a ridosso della top20

L’Austria continua a dettare legge e piazza ben quattro atleti nelle prime cinque posizioni al termine delle qualificazioni per gara-1 sul trampolino grande HS137 di(denominato Okurayama), che ospiterà questo weekend il quattordicesimo appuntamento stagionaleCoppa del Mondo maschile 2024-2025 dicon gli sci.Sul Large Hill giapponese è andata in scena una serie condizionata da un vento frontale estremamente variabile per intensità che ha rimescolato un po’ le carte in tavola favorendo alcuni outsider. Stefan Kraft ha primeggiato con undi 134.5 metri, precedendo i connazionali e primi dueclassifica generale Daniel Tschofenig e Jan Hoerl rispettivamente di 2.9 e 3.2 punti.Quarta piazza a 5.5 punti dalla vetta per il norvegese Johann Andre Forfang, protagonista annunciato del fine settimana nipponico, mentre chiude la top5 il quarto austriaco Maximilian Ortner.