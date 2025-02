Oasport.it - Salto con gli sci, Nika Prevc impressiona in qualificazione a Ljubno. Italia sugli scudi con Lara Malsiner e Ambrosi

mette subito le cose in chiaro e, dopo essersi imposta in entrambe le serie ufficiali di training, domina anche le qualificazioni per la prima delle due gare individuali previste questo weekend sul trampolino piccolo HS94 diin occasione dell’undicesima tappa stagionale della Coppa del Mondo femminile 2024-2025 dicon gli sci.La padrona di casa slovena, leader della classifica generale (con 201 punti di vantaggio sulla prima inseguitrice) e detentrice della Sfera di Cristallo, ha realizzato la miglior misura dellacon 95 metri saltando da stanga 14 (due gate più in basso rispetto a quasi tutte le altre) e rifilando distacchi abissali al resto della concorrenza, in relazione alle piccole dimensioni dell’impianto diha preceduto di 10.5 punti la tedesca Katharina Schmid, l’unica a limitare i danni atterrando a quota 94.