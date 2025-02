Lanazione.it - Salmonellosi a mensa, tre persone indagate: “Pomodorini crudi disinfettati male”

Firenze, 14 febbraio 2025 – Un'inchiesta promossa dalla procura di Prato ha coinvolto i tre dirigenti di vertice dell'azienda responsabile della gestione delle mense scolastiche in diverse località tra Firenze e Prato. Tutti e tre sono al centro delle indagini per presunto "avvelenamento colposo da alimenti" e "lesioni colpose". L’episodio è quello del 21 settembre scorso, quando 246 studenti e 23 adulti provenienti da istituti scolastici di Calenzano, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Barberino di Mugello e Carmignano manifestarono sintomi di una sindrome gastrointestinale, attribuita a una presunta contaminazione da salmonella. Di questi, 98 sono dovuti ricorrere al pronto soccorso, con 23 ricoverati. Secondo la procura, la contaminazione sarebbe da ricondurre all'uso diciliegini, che non sono stati adeguatamente, utilizzati come ingredienti nelle mense.