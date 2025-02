Iltempo.it - Salis-Zan e la versione per fregare l'Europa: così i giustizialisti vogliono tenersi l'immunità

Il soccorso “rosso” entra in azione per aiutare Ilariaa non perdere l'darlamentare. Il gruppo dei Socialisti (S&D), di cui fa parte anche il Partito democratico, ha fatto mettere ai voti, e ottenuto, che la Commissione Juri del Parlamento europeo ponga una serie di domande al procuratore ungherese affinché si possa stabilire se nel caso specifico siano stati rispettati tutti i principi del “rule of raw”, lo stato di diritto condiviso dai Paesi europei. L'eurodeputato del Pd presente in commissione ieri mattina era un fedelissimo di Elly Schlein: Alessandro Zan, il quale più volte in passato ha espresso solidarietà a, sottolineando proprio come a suo avviso l'Ungheria non rispetti le regole base del diritto. Ma partiamo dall'inizio. Ore 9 di ieri di mattina.