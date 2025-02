Anteprima24.it - Salerno Pulita, controlli sui sacchi neri e raccolta beni

Tempo di lettura: 2 minutiSono proseguiti anche nella mattinata di oggi iattraverso i quali la polizia municipale e gli operatori divanno a caccia di trasgressori che conferiscono i rifiuti non differenziabili in buste nere. In base ad un’ordinanza comunale, a, è infatti vietato non usare le buste trasparenti e, la società partecipata che da due anni consegna gratuitamente il kit di buste per la plastica ed il non differenziabile oltre che iper la carta ha deciso di intensificare i. Una volta individuati i, gli stessi non vengono ritirati e vengono ispezionati da operatori di SAalla ricerca di tracce che possano far risalire al trasgressore che grazie alla presenza della polizia municipale viene sanzionato Uno degli interventi oggi a riguardato l’area di via Dalmazia nei pressi della chiesa di San Demetrio, dove domani tornerà la società che si occupa delladifferenziata perché proprio qui, dalle nove alle 12:30 farà tappa il suo centro die riuso itinerante.