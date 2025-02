Anteprima24.it - Salerno, la Polizia esegue un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoNella giornata di ieri 13 febbraio 2025, la Questura diha dato esecuzione aldidalemesso dal Ministro dell’Interno per motivi di pubblica sicurezza a carico di un cittadino extracomunitario, mediante accompagnamento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Brindisi, in attesa della definizione delle procedure necessarie per l’effettivo rimpatrio.Il cittadino extracomunitario, fratello di cittadina italiana, risultava gravato da numerosi precedenti penali e diper il reato di resistenza a pubblico ufficiale, rapina, violazione di domicilio e furto aggravato, truffa, nonché per reati in materia di stupefacenti commessi tra il 2014 e il 2024, per i quali era stato più volte condannato dall’Autorità Giudiziaria.