Sale a 36 il numero dei feriti nell’attentato di Monaco ll Procuratore | un lupo solitario

Ha confessato di essere l’autore dell’attentato Farhad N., il 24enne afghano che ieri si è scagliato con la sua auto sulla folla a, provocando 36, tra i quali otto sono gravi e due sono in pericolo di vita. Una è una bambina di due anni, ricoverata in condizioni gravissime in terapia intensiva. Unche è considerato un bilancio ancora provvisorio dalle autorità tedesche. Secondo quanto emerso, dopo essere arrestato ha urlato «Allah Akbar» e si è messo a pregare. Ilcapo di, Gabriele Tilmann, ha anche confermato il movente terroristico: «Oserei parlare di una motivazione islamista per il crimine», ha affermato il magistrato, spiegando che allo stato attuale non risultano complici e che non ci sono prove che fosse «integrato in un’organizzazione islamista».