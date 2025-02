Ilfattoquotidiano.it - Sabato il cda di Cdp e Poste per le mosse del governo sull’azionariato Tim. Titolo a picco in borsa

Il dossier Tim saràsul tavolo dei consigli di amministrazione diItaliane e Cassa depositi e prestiti (secondo azionista della compagnia con il 9,8%, ndr). Una doppia convocazione per dare il via libera allo scambio azionario che cambierà la mappa dell’azionariato nel gruppo telefonico e in quello di Nexi. IlTim della società ha chiuso una settimana molto movimentata con un tonfo del 7,6%. Non piace al mercato l’intreccio azionario con, premessa di un’alleanza più ampia, che qualcuno legge come una mossa delper sbarrare la strada ai fondi Cvc o ai francesi di Iliad, che nei giorni scorsi avevano palesato mire sul gruppo di tlc.“L’operazione in sé non modifica gli assetti, ma notiamo i commenti del ministro Giorgetti in Parlamento che sembrano segnalare una posizione piuttosto fredda delsulle ipotesi circolate in queste settimane di progetti prospettati da CVC/Iliad” commentano gli analisti di Equita.