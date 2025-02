Juventusnews24.com - Sabatini pronostica Juve Inter: «Nerazzurri più forti, ma i bianconeri possono giocarsi queste carte»

di RedazionentusNews24: le sue dichiarazioni in vista del big match in programma domenica sera all'Allianz Stadium. Cosa ha dettovenuto a Radio Sportiva Sandroha parlato così del derby d'Italia train programma domenica sera. Le sue dichiarazioni.– «Non è un pronostico facile, visto anche la partita dell'andata. L'sta un po' peggio rispetto ad allora, ma anche lantus. Come le ho viste? L'l'ho vista male male a Firenze e poi bene in casa con la stessa Fiorentina. Lantus l'ho vista male male a Como e benino col PSV. L'è più forte, ma lantus avrebbe in teoria qualche colpo dai singoli che potrebbe sparigliare questo divario»