Oasport.it - Rugby, URC 2025: Edimburgo-Zebre 17-22. La franchigia federale vince in Scozia in inferiorità numerica

All’Hive Stadium di, in, importantissima vittoria esterna delleParma nell’11° turno della regular season della UnitedChampionship 2024-: lainper 17-22 contro i padroni di casa ed incamera 4 punti che la proiettano al 13° posto a quota 20, mentre gli scozzesi portano a casa il bonus difensivo e restano ottavi con 25 punti.Nel primo tempo levanno in vantaggio con la meta al 6? di Trulla, ma i padroni di casa impattano subito, grazie alla marcatura di McCann all’11. Nuovo allungo della formazione emiliana, che torna a condurre grazie alla segnatura di Garcia al 24? trasformata da Da Re. Al 28? l’resta inper 10? per il giallo mostrato a McCann, ma gli scozzesi resistono in 14 contro 15 e si va al riposo sul 5-12.