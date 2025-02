Ilrestodelcarlino.it - Rubano dentro un’auto in Bolognina: arrestati dalla polizia

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 14 febbraio 2025 - Sorpresi mentre rubavano, sono stati. È successo stanotte, intorno alle 2,15, in via Di Vincenzo, in, quando il personale delle Volanti, ricevuta la segnalazione da un residente, ha arrestato un ventenne marocchino e un diciassettenne tunisino. Nello specifico il cittadino ha spiegato agli operatori di aver visto due giovani che vandalizzavano un'auto. Una volta arrivati sul posto, gli agenti hanno immediatamente individuato i due ragazzi che, una volta fermati, sono stati sottoposti a perquisizione personale sul posto. Addosso al minorenne tunisino è stata trovata una torcia nera, risultata essere del proprietario dell'autovettura, mentre nel cestino della bicicletta del ragazzo marocchino sono stati trovati due giraviti, due torce e altri oggetti, sempre appartenenti al denunciante.