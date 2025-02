Latinatoday.it - Rotonda killer, ora più visibile

Leggi su Latinatoday.it

Avvisatori visivi e bande rumorose; cigli dipinti a scacchi bianconeri; rallentatori; segnali di avviso. Sono iniziati i lavori per posizionare questo e altro, in corrispondenza dellaintitolata a Rossella Angelico, tra viale Pennacchi e via Nascosa, per chi proviene dal Lido e procede in.