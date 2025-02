Rossi ora cambia tutto | si riscrive la storia

Leggi su Sportface.it

Quella tra Valentinoe la sua moto è stata una delle storie d’amore più belle mai viste nel mondo dello sport. Il Dottore è stato senza dubbio uno dei campioni più grandi delladello sport, uno degli italiani che più di tutti sono entrati nella leggende, tra i i più amati di sempre. Il nove volte campione del mondo, probabilmente secondo solo ad Alberto Tomba, è con ogni probabilità lo sportivo che più di tutti ha portato alto il vessillo italiano nel mondo.Valentinoè stato amato dai suoi fan inil suo percorso, sia quando ha vinto i suoi nove titoli mondiali,indelebile delle due ruote, sia quando ha attraversato momenti complicati in pista e fuori. Indimenticabile, oltre che l’esempio più recente, è la sfida accesissima con Marc Marquez, all’epoca in Honda e oggi in Ducati, che è costata al Dottore il decimo titolo iridato che l’avrebbe proiettato ancora di più nella leggenda.