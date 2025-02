Davidemaggio.it - Rossetto e Caffè: la rivincita sanremese di Sal Da Vinci

San Daaveva proposto un brano per il Festival di Sanremo 2025, che avrebbe cantato insieme al figlio Francesco. Carlo Conti non lo ha scelto, ma il cantante quest’anno sarà lo stesso sul Palco dell’Ariston, perchè questa sera duetterà con i The Kolors sulle note della sua, un brano che è diventato virale su TikTok e che il pubblico di Rai 1 conosce molto bene.da TikTok a Affari tuoiUscito il 14 giugno 2024, porta la firma di Luca Barbato per la parte musicale, mentre il testo è stato scritto da Sal Dainsieme a Vincenzo D’Agostino, storico paroliere suo nonchè di Gigi D’Alessio e Gigi Finizio. Il singolo è stato accompagnato da un videoclip, girato a sulla costiera sorrentina con la partecipazione di Martina Stella e Fabio Esposito. Gli utenti di TikTok lo hanno trasformato presto in un tormentone, oggi secondo disco di platino che vanta circa 75 milioni di visualizzazioni su YouTube e quasi 44 milioni di ascolti su Spotify.