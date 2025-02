Padovaoggi.it - Rose Villain in concerto alla Kioene Arena di Padova

Leggi su Padovaoggi.it

Durante l’ultima data del suo “Radio Sakura Winter Tour 2024” al Fabrique di Milano, ci aveva dato appuntamento per un live speciale nella sua città il 23 settembre 2025 all’Unipol Forum di Milano.però non poteva non raggiungere anche tutti i suoi fan in giro per l’Italia: “THE.