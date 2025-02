Ilgiorno.it - Romano di Lombardia, infermiere aggredito al pronto soccorso: arrestato 34enne

di(Bergamo), 14 febbraio 2025 – Ennesimo episodio di violenza nei confronti del personale sanitario: unin servizio aldell’ospedale didi, nella Bassa, è statoe ha riportato lesioni guaribili in 15 giorni di prognosi. L’ autore, un nigeriano di 34 anni, è stato bloccato da quattro carabinieri. L’uomo tre giorni prima era stato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per farsi togliere un dente, i medici gli avevano prescritto dei farmaci. Ma il dolore, secondo la versione dell’imputato, era tornato, tant’è che ieri nel pomeriggio si era recato in farmacia adi. Vedendolo la farmacista si era preoccupata per le sue condizioni di salute, da qui la decisione di chiamare un’ambulanza che ha trasferito cui ilè stato portato in codice verde aldove poi si è verificata l’aggressione verbale e fisica.