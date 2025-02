Zonawrestling.net - Roman Reigns attacca Seth Rollins:”Non riesce a lasciar andare il passato”

non si trattiene quando si tratta di, e lo ha chiarito: secondo lui, “The Visionary” nonil. In un video per IGN,stava recensendo WWE 2K25 quando sono apparse le immagini del loro match alla Royal Rumble 2022. Tanto è bastato al Tribal Chief per scagliarsi contro il suo ex fratello dello Shield, definendolo un “brighe di livello cinque” che si rifiuta diavanti:“È unbrighe di livello cinque, si aggrappa perché nonadavanti con la sua vita” ha detto. “Io, invece, ho costruito un impero straordinario. Abbiamo tutto, ed è sempre la stessa storia: alla fine, tornano sempre. Ma lui? Continua solo ad aggrapparsi.”La rivalità trava avanti da oltre un decennio, ma il loro ultimo scontro alla Royal Rumble 2025 ha riacceso il fuoco.