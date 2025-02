Romadailynews.it - Roma: torna sabato in diversi Municipi la campagna “Ama il tuo quartiere-giornate del riciclo”

Domani nuovo appuntamento con ladi sensibilizzazione ambientale “Ama il Tuodel”, la raccolta straordinaria gratuita di rifiuti ingombranti, elettronici e speciali organizzata da Ama in collaborazione con il Tgr Lazio Rai e potenziata gia’ dallo scorso anno con l’incremento degli eventi in programma.Per consentire un’ampia partecipazione dei cittadini, considerate le limitazioni del traffico disposte per la domenica ecologica del 16, in via eccezionale le ecostazioni mobili saranno allestite nella sola giornata di15 neiI, II, VII, VIII, XI, XII e XV.L’accesso ai siti verra’ consentito dalle ore 8 alle ore 12:30 e i materiali raccolti nel corso delle due mattinate verranno differenziati secondo la categoria merceologica (legno, ferro, plastica, altri metalli, Raee, ecc.