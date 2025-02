Sololaroma.it - Roma, tanti diffidati con il Porto: chi rischia la squalifica

L’1-1 maturato ieri sera allo Stadio do Dragão ha lasciato l’amaro in bocca alla, che avrebbe potuto ottenere qualcosa di più in vista del ritorno dei playoff di Europa League. Il pareggio in trasferta è comunque un risultato positivo, che consentirà ai giallorossi di giocarsi la qualificazione davanti ai propri tifosi giovedì prossimo allo Stadio Olimpico. Tuttavia, più che la prestazione della squadra, è stato l’arbitraggio del tedesco Tobias Stieler a far discutere.La sua gestione della partita ha suscitato forti perplessità, sia per la conduzione generale che per la gestione dei cartellini, ritenuta eccessivamente severa nei confronti dellae più permissiva nei confronti del. Claudio Ranieri, solitamente pacato nelle sue analisi post-gara, ha manifestato il proprio disappunto per alcune decisioni arbitrali che hanno condizionato l’andamento del match.