Romadailynews.it - Roma: sopresi a rubare abbigliamento da motociclista e da equitazione, arrestata coppia

Unadi ladri e’ stata tradita, questa notte dal rumore che loro stessi hanno fatto mentre rubavano all’interno di un box auto in via Olindo Guerrini a.I residenti, infatti, hanno chiesto aiuto al numero unico di emergenza 112 e i carabinieri della CompagniaMontesacro giunti sul posto hanno sorpreso un uomo di 31 anni e una donna di 41, entrambini, mentre rubavano dal box auto diversi capi didae da, insieme a vari attrezzi da lavoro, caricandoli su un fugone poi risultato rubato.Entrambi sono stati arrestati e accompagnati in caserma in attesa dell’udienza di convalida. Dovranno rispondere del reato di tentato furto in abitazione e ricettazione.Agenzia Nova