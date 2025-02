Sololaroma.it - Roma, Righetti: “Mi auguro che Allegri possa essere il nuovo allenatore”

Lasta vivendo un secondo campionato. Dopo l’esonero super contestato di Daniele De Rossi e il percorso fallimentare del suo sostituto, Ivan Juric, sembra finalmente passata la tempesta. Tutto questo corrisponde a un nome ed un cognome: Claudio Ranieri. Da quando i tecnico testaccino si è insediato per la terza volta sulla panchina, i giallorossi hanno posto inun rollino di marcia molto positivo. In 19 partite, gli uomini di Ranieri hanno ottenuto 9 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte. In campionato hanno risalito la china in maniera evidente, come certificato dal fatto, che la classifica nelle ultime 11 giornate, vede laal 4° posto con 21 punti, dietro solo a Napoli, Inter e Atalanta.Uno dei temi sul banco, una volta terminata la stagione e quello legato all’che raccoglierà le redini di Claudio Ranieri.