Roma | preso rapinatore seriale arrestato 48enne

“Questa e’ una rapina dammi i soldi”. Cosi’ ilha esordito, per ben due volte, intimando alla cassiera di un bar di viale Ippocrate di consegnargli l’incasso. E’ accaduto intorno alle 6:45 di mattina. A dare l’allarme la vittima, una donna di 48 anni che, intimorita, ha consegnato all’uomo 80 euro. Lo spavento, pero’, non le ha impedito di chiamare subito il Numero unico per le emergenze, 112.Le preziose informazioni fornite agli agenti del Commissariato Porta Pia, intervenuti poco dopo sul posto, hanno consentito ai poliziotti di ricostruire rapidamente la dinamica dell’episodio, poi cristallizzata grazie al confronto tra alcuni album fotografici sottoposti all’attenzione della vittima e le immagini catturate dal sistema di video-sorveglianza di un’altra attivita’ commerciale nelle vicinanze.