Sololaroma.it - Roma, possibile svolta per Bove: Abodi fa chiarezza sulla situazione

Leggi su Sololaroma.it

Una delle immagini di questa prima parte di campionato ci riporta sicuramente all’ Artemio Franchi. Più precisamente, al 1°, quando durante Fiorentina-Inter, Edoardosi accascia a terra, vittima di un malore. Corsa sfrenata all’ospedale Careggi di Firenze, dove viene ricoverato in terapia intensiva. Scongiurati pericoli vitali il giovane centrocampista viene dimesso dopo qualche giorno, previo intervento chirurgico per l’impianto di un defibrillatore cardiaco sottocutaneo.Come sappiamo, questo tipo di operazione, comporta la chiusura della carriera calcistica, quantomeno in Italia. Il tutto, secondo quanto previsto, dal Comitato Organizzativo cardiologico per l’idoneità allo sport, nel 2017. Senza dubbio uno scenario difficile da accettare per un ragazzo così giovane, affacciatosi nel grande calcio da pochi anni, grazie a Josè Mouriho, che ai tempi gli affibbiò il soprannome “cane malato”.