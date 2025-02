Sololaroma.it - Roma-Porto, la febbre dell’Olimpico: 51 mila biglietti venduti

Archiviato il pareggio per 1-1 con il, per lanon c’è tempo di fermarsi. I giallorossi dovranno necessariamente lasciarsi alle spalle il risultato maturato al Do Dragao, rimanendo però sulla retta via. Il focus si sposta ora sul campionato, lì dove c’è da fare i conti con la rimonta in classifica. L’obiettivo è quello di avvicinarsi sempre di più a quel 7° posto che vorrebbe dire qualificazione in Conference League. I capitolini devono iniziare a preparare in ogni minimo dettaglio la gara con il Parma, in programma domenica 16 febbraio alle 18:00 allo stadio Ennio Tardini. Una sfida estremamente delicata, per dar seguito al momento di forma positivo in Serie A.Tornando sull’Europa League, però, l’approdo agli ottavi di finale si deciderà con la sfida di ritorno contro il, con il fattore casa che potrebbe però determinante.