Roma: pomeriggio di shopping sfrenato senza pagare, tre in manette

Si era illuso che il suo atteggiamento “spazientito” fuori da quell’esercizio commerciale potesse essere scambiato per il comune disinteresse che anima gli uomini in attesa della propria compagna intenta nello, ma il suo fare nervoso non e’ sfuggito agli agenti del Commissariato Appio Nuovo che, proprio in quel momento, transitavano su via Appia.L’intuizione dei poliziotti ha trovato riscontro poco dopo, quando due donne sono uscite dall’esercizio e hanno raggiunto l’uomo che era pronto a partire in auto. A quel punto, immediatamente, hanno intimato l’alt. Lo strano rigonfiamento che si intravedeva dalle magliette e dalle calze delle due donne ha restituito loro conferma di quanto li aveva insospettiti. Nell’auto, subito perquisita, gli agenti hanno poi trovato il frutto di undi “”: due bustoni pieni zeppi di prodotti, ammassati alla rinfusa.