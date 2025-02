Thesocialpost.it - Roma, Papa Francesco ricoverato al policlinico Gemelli per accertamenti: “La bronchite è da curare”

CITTÀ DEL VATICANO –si èquesta mattina alper alcunidiagnostici e per continuare in ospedale le cure per lain corso. La Santa Sede ha spiegato che «al termine delle udienze, il Santo Padre ha raggiunto l’ospedale per proseguire il trattamento».Da circa dieci giorni le condizioni del, che ha compiuto 88 anni a dicembre, destano qualche preoccupazione. Stanco, con il viso gonfio e la voce affannata, ha confessato: «Sono malato, ho una, abito qui e non posso uscire», durante un incontro a Santa Marta con il rettore della grande moschea di Parigi. Lasi è aggravata nei giorni scorsi, costringendolo a delegare la catechesi dell’udienza generale del 5 febbraio a un collaboratore. Anche mercoledì successivo non ha potuto parlare direttamente.