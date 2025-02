Rompipallone.it - Roma, le condizioni di Paulo Dybala: l’esito degli esami

Ultimo aggiornamento 14 Febbraio 2025 13:08 di Giancarlo Spinazzolaper: ledella Joya e quando torna in campo, nella sfida contro il Porto, è uscito al minuto 39 per un infortuno al ginocchio. L’argentino ha tenuto tutti con il fiato sospeso, dal tecnico Ranieri all’ultimo dei tifosi. La Joya, infatti, non ha potuto continuare la gara ed ha chiesto la sostituzione.Gli accertamenti a cui si è sottoposto, però, hanno permesso al club giallorosso di tirare un sospiro di sollievo. Nessuna lesione ai legamenti per il numero 21, tantomeno problemi al menisco. Si è trattato solo di un colpo violento nello scontro di gioco con Varela che ha prodotto una contusione forte al ginocchio.Quando torna: c’è già la datadovrebbe però saltare la gara di campionato contro il Parma valida per la 25ma giornata di Serie A in programma domenica alle 18.