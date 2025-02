Thesocialpost.it - Roma, incidente in tangenziale: morta in ospedale una delle due ragazze ferite

Drammaticonella mattinata del 13 febbraio, con un bilancio purtroppo molto grave: diverse pattuglie della Polizia Locale sono intervenute per i rilievi di uno scontro avvenuto in Circonvallazione Salaria, altezza via Nomentana, direzione San Giovanni, intorno alle 4.30. All’interno di un’Audi ribaltata duedi 23 e 24 anni, trasportate in codice rosso rispettivamente all’San Giovanni e al Policlinico Umberto I.Traffico il tiltLaè statachiusa in direzione San Giovanni. Sul posto pattuglie della Polizia Locale del II Gruppo Sapienza per i rilievi, con agenti dei gruppi limitrofi per agevolare la viabilità e per la chiusura della strada, necessaria anche per consentire la rimozione dei numerosi detriti sulla carreggiata. Dai primi accertamenti non risultano altri mezzi coinvolti, ma i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto sono tuttora in corso.