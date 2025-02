Romadailynews.it - Roma: in piazza Sempione flash mob “One Billion rising” contro la violenza sulle donne

Si e’ svolto oggi inilmob “One Bilion” per dire no alla. L’iniziativa ha visto la partecipazione di cittadini e alunni di diverse scuole della Capitale. Presente anche l’assessora alle Attivita’ produttive e Pari opportunita’ di, Monica Lucarelli.“Il rapporto con il territorio e’ estremamente importante, siamo contenti che le insegnanti e le dirigenti scolastiche abbiamo raccolto l’invito a partecipare a questa manifestazione e a questo urlo di gioia per dire no alla– ha detto Lucarelli -. Il corpo dellenon si tocca neanche per pochi secondi. Questa e’ una grande battaglia nazionale per confermare che non c’e’ un tempo minimo perche’ un qualcosa non sia.L’appello ai ragazzi e alle ragazze che sono qui presenti e’ di partire dal rispetto di voi stessi e degli altri, non c’e’ un gesto che possa essere accolto se non e’ voluto e desiderato.