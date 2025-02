Sololaroma.it - Roma, i Friedkin si schierano con Ranieri: lettera di protesta alla UEFA

La gara di Europa League ci ha lasciato diverse sensazioni. Al fianco di consacrate certezze, quelle di vedere unadefinitivamente uscita dal suo periodo buio e pronta a guardare al futuro con ottimismo, troviamo unmolto diverso da come siamo abituato a vederlo. Raramente, infatti il tecnico di testaccio, seppur con una tempra importante, si è rivolto in maniera così netta e dura contro l’operato arbitrale.Al termine della partita che ha visto pareggiare laall’Estadio Do Dragao, contro il Porto, l’allenatoreno si è scagliato contro l’arbitro tedesco Stieler, tirando in ballo anche il presidente della Commissione Arbitri della, Roberto Rosetti, reo di aver fatto una scelta direzionale inadeguata, rispetto al calibro della gara. Un’atteggiamento, quello del tecnico, che ha trovato aperta condivisione da parte di tutti i tifosi, così come gli addetti ai lavori.