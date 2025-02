Sololaroma.it - Roma Femminile, la poule scudetto inizia con la Juventus: data e orario

Lasi prepara a dare via al suo percorso nella. Le giallorosse, bicampioni d’Italia in carica, hanno chiuso la regular season al terzo posto dopo il pareggio a reti bianche contro la Fiorentina nell’ultima giornata. Adesso, la squadra di Spugna è concentrata per il turno di Coppa Italia contro il Sassuolo, poi si tornerà in campionato e la prima partita sarà proprio contro lacapolista, che ha 10 punti di vantaggio. Dunque, la prima giornata vedrà lascendere in campo allo Stadio Comunale Vittorio Pozzo, nel match in programma il 2 marzo alle 15:30. Le date della prima giornataLa FIGC ha reso note le date per la prima giornata delladel campionato di Serie A, che vedrà l’Inter riposare. Queste le due sfide in programma:, domenica 2 marzo alle 15:30 Fiorentina-Milan, domenica 2 marzo alle 18:00Il calendario dellaQuesto il calendario dellada qui alla fine della stagione: Prima/sesta giornata:(an2 marzo; ritorno 12-13 aprile)Seconda/settima giornata:-Inter (an8-9 marzo; ritorno 18-19 aprile)Terza/ottava giornata: riposoQuarta/nona giornata: Milan-(an22-23 marzo; ritorno 2-4 maggio)Quinta/decima giornata:-Fiorentina (an29-30 marzo; ritorno 10-11 maggio)Sassuolo-, le probabili formazioniIl pareggio contro la Fiorentina ha lasciato l’amaro in bocca e adesso laè chiamata a riscattarsi in Coppa Italia.