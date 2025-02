Roma donna chiusa in cantina per mesi | solo due secchi per i bisogni Si salva con il segnale d’aiuto

Leggi su Open.online

Unatrasformata in prigione, dueper feci e urine, gli insulti, le minacce e le percosse – anche in strada. Fino all’arresto del compagno, un 45enne napoletano, unadi origini polacche è stata costretta a vivere in uno stato di segregazione e totale sottomissione in una palazzina di zona Capannelle, nel sud di. Per l’uomo sono scattate le manette dopo che una passante ha denunciato un episodio di violenza, avvenuto durante una delle rare passeggiate concesse allaall’aria aperta. Durante il dialogo con gli agenti, la 38enne polacca ha chiuso il pollice sul palmo e ha alzato e abbassato le altre quattro dita: segno inequivocabile di richiesta.La denuncia e ilInizia tutto per caso lo scorso 31 gennaio. Una signora sta acquistando un pacchetto di sigarette in un bar quando, dall’altra parte della strada, vede un uomo trascinare per i capelli unamentre la minaccia: «Ti ammazzo».