Romadailynews.it - Roma: controlli in zona Vaticano, un arresto, identificate 170 persone di cui 57 senzatetto

Leggi su Romadailynews.it

Una persona arrestata, 170tra cui 57e sanzioni per un totale di 6.000 euro: e’ questo il bilancio deicoordinati dalla questura dinelladel.L’obiettivo dei servizi e’ quello di ripristinare la legalita’ e il decoro urbano, dunque la prevenzione e la repressione dei reati per l’evento giubilare che interessa la citta’ di. Le operazioni sono state svolte dagli agenti della polizia di Stato del commissariato Borgo e dell’ispettorato, coadiuvati dai cinofili e dalla polizia locale di. Inoltre, e’ stata effettuata un’opera di bonifica e sanificazione, a cura di personale dell’azienda per i rifiuti comunale Ama, di alcune aree, caratterizzate dallo stazionamento disenza fissa dimora, con rimozione di numerose masserizie abbandonate in via della Conciliazione, largo del Colonnato, via dei Corridori, piazza della citta’ Leonina, via Paolo VI, Borgo Santo Spirito.