Roma-Como biglietti in vendita | promozioni per U25 e U16

Rimpianti e rabbia caratterizzano questo venerdì giallorosso, per unache esce dal Do Dragao, nell’andata del play-off di Europa League contro il Porto, con un 1-1 che lascia l’amaro in bocca. Sotto accusa Rosetti e la sua designazione dell’arbitro Stieler, reo di aver condotto una gara insensata sotto il profilo dei cartellini ed irrispettosa verso la banda di Ranieri. Appuntamento a giovedì prossimo per la gara di ritorno, ma sono tanti gli appuntamenti in programma.Una novità giunge per, gara in programma nel weekend dell’1-2 marzo, con data e orario che sono ancora da confermare. Nel frattempo però il club ha già messo inper il match, con tanti info preziose per i tifosi. Anzitutto gli abbonati Plus potranno usufruire di un prezzo dedicato per l’acquisto diextra anche in settori diversi rispetto all’abbonamento, operazione da fare online, e al servizio “cambio utilizzatore”.