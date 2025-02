Romadailynews.it - Roma: Ciocchetti (Fd’I), bene Regione Lazio su interventi a tutela litorale Ostia

Dalla“arrivano una serie dideldicolpito pesantemente dal fenomeno dell’erosione costiera che ha provocato ingenti danni non solo agli stabilimenti balneari ma anche a tutto l’indotto”.Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Luciano.“Situazione che sappiamo peggiorata con l’arrivo della stagione invernale che ha provocato forti mareggiate – aggiunge -. Era quindi assolutamente importante dare una risposta immediata cona difesa della costa, cosa che l’assessore regionale Ghera e la giunta hanno deciso di fare.Speriamo veramente che sia l’inizio della rinascita pere che si possa mettere la parola fine al suo declino. Vedere stabilimenti balneari sparire inghiottiti dall’acqua, come anche cabine e strutture storiche distrutte, e’ inaccettabile”.