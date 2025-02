Lettera43.it - Rocco Hunt, l’imbarazzo al DopoFestival per l’ironia su Roccaraso

Leggi su Lettera43.it

Occhi sgranati, espressione attonita, imbarazzo visibile. È virale sui social la reazione didurante ilalla rivisitazione di Montagne verdi, successo di Marcella Bella, dedicata ae all’invasione dei pullman napoletani nella località sciistica dopo i video della tiktoker Rita De Crescenzo. «Ora una notizia di attualità che ha tenuto banco negli ultimi tempi», ha detto Alessandro Cattelan nell’annunciare la cover. «Riguarda la scoperta di una nuova località turistica,, quest’anno invasa». A quel punto la band degli Street Clerks, assieme al conduttore e agli ospiti in studio, ha intonato il brano, dividendo i social fra chi ha apprezzatoe chi invece si è sentito colpito e insultato.L’espressione di #dice tutto. Sinceramente questa ve la potevate risparmiare e non chiamateci piagnucoloni perché ci sono modi e modi per fare ironia.