Sport.quotidiano.net - Robur: Farneti sogna il ‘colpaccio’: "Livorno forte, ma possiamo farcela"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Che, sulla carta, sia per il Siena la partita più complicata in calendario, lo dicono i numeri: ilha segnato 52 reti, ha 12 punti di vantaggio sulle inseguitrici e una rosa tanto numerosa da poterci fare due squadre. Ma un derby è sempre un derby. "Una partita importante, per noi come per i nostri tifosi – dice il centrocampista Giovanni(nella foto) –. Abbiamo ancora il dente avvelenato per la sconfitta dell’andata, quando avevamo ancora grandi aspettative: da quel ko, sfortunato, è partito un periodo nero, con troppe sconfitte subite". "Sappiamo che sarà dura – prosegue –, ilha oltre 30 giocatori in organico: esce Gucci ed entra Dionisi, esce Malva ed entra Regoli. Molti di loro, come gli stessi Regoli e Malva o Hamlili, con cui ho svolto la preparazione a Gibbo e oggi è infortunato, li ho incrociati da avversario la scorsa stagione.